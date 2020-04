Winkels Bijenkorf op 29 april weer open

Zo is onder andere de 1,5 meterafstandsregel van kracht, wordt het aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkels wordt toegelaten beperkt. Verder zijn er plexiglas schermen geïnstalleerd op de kassa’s. Ook zijn er looproutes aangebracht en horeca- en cosmeticadiensten zijn niet beschikbaar.

Alle filialen van De Bijenkorf gingen op 17 maart tot nader order op slot om zo verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De keten heeft in zeven steden in Nederland een winkel, waaronder in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Verder heeft de Bijenkorf een distributiecentrum in Tilburg. Bij het bedrijf werken in totaal 3000 werknemers.