‘Stikstofmaatregelen kabinet zitten innovatie landbouw in de weg’

De investering van 5 miljard euro die het kabinet voor de komende tien jaar uittrekt voor de aanpak van de stikstofproblematiek biedt boeren en tuinders te weinig ontwikkelingsruimte. Volgens land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland gaat het geld vooral op aan natuurverbetering en het opkopen van bedrijven. Slechts een beperkt deel zou volgens de belangenvereniging gericht zijn op toekomst, innovatie en emissiereductie in de bedrijfsvoering van boeren.

LTO noemt het voor circa 1,3 miljard euro opkopen van veehouders niet logisch en vele malen minder effectief dan wanneer eenzelfde bedrag zou worden gestoken in het verbeteren van de bedrijfsvoering via innovaties, management en investeringen. Verder klaagt de organisatie dat met het opkopen van bedrijven ook de onbenutte stikstofruimte, het verschil tussen vergunde en gerealiseerde capaciteit, wordt afgenomen en daarmee ontwikkelperspectief. Dat is voor LTO Nederland onacceptabel. De organisatie begint om die reden een juridische procedure.

“Onze boeren hebben oplossingen waarmee de stikstofemissie nog lager wordt: koeien langer in de wei, mest verdunnen met water, minder eiwit voeren”, aldus LTO-voorzitter Marc Calon. “Het kabinet komt die toekomstgerichte ondernemers nu enigszins tegemoet, maar geeft vooral veel geld uit aan natuur en de vrijwillige uitkoop van maximaal enkele honderden stoppers. Een politieke keuze, maar vanuit ons perspectief niet logisch.”