Oekraïne vraagt Saakasjvili voor onderhandelingen met IMF

“Wij krijgen veel te weinig geld van het IMF”, aldus Saakasjvili in Oekraïense media. “De economie van Oekraïne gaat vanwege het coronavirus door een zware tijd en er zijn rigoureuze maatregelen nodig die nog niet eerder zijn genomen.” Het IMF, waar vrijwel alle landen lid van zijn, kan leningen verstrekken aan landen die in de problemen zitten.

In het parlement heerst volgens Oekraïense media de nodige twijfel over de politieke terugkeer van Saakasjvili. Het is dus nog niet zeker dat hij wordt aangesteld als vicepremier.

Komende donderdag

Saakasjvili zei dat het parlement mogelijk pas komende donderdag stemt over zijn benoeming. Hij zegt Oekraïne door een “economische storm” te willen loodsen. “We moeten onconventionele beslissingen nemen om de Oekraïense economie te redden.”

De regering van zijn voormalige thuisland Georgië ziet de politieke comeback van Saakasjvili met lede ogen aan. Premier Giorgi Gakharia spreekt over een “compleet onacceptabele” situatie en dreigt de ambassadeur van zijn land terug te roepen uit Oekraïne.

Machtsmisbruik

Saakasjvili wordt in Georgië gezocht op verdenking van machtsmisbruik. Hij noemt die beschuldigingen zelf politiek gemotiveerd. Saakasjvili was zo’n vijf jaar geleden na zijn vertrek uit zijn thuisland ook al gouverneur in Oekraïne, waar hij het staatsburgerschap had gekregen.

De politicus kreeg vervolgens ruzie met toenmalig president Petro Porosjenko en moest ook weg uit Oekraïne. Hij bracht onder meer tijd door in Nederland, waar zijn echtgenote Sandra Roelofs vandaan komt.