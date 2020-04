Grachtenfestival en Uitmarkt onderzoeken alternatieven

De organisatoren van het Amsterdamse Grachtenfestival en de Uitmarkt onderzoeken of de culturele festivals in aangepaste vorm toch door kunnen gaan in augustus. Dat het Grachtenfestival niet in de reguliere vorm kan plaatsvinden vanwege de uitbraak van het coronavirus staat vast, zegt een woordvoerder. De meeste concerten zullen binnen moeten plaatsvinden.