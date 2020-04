Vanaf zomer volgend jaar statiegeld op kleine plastic flesjes

Het kabinet gaat statiegeld invoeren op kleine plastic flesjes. Vanaf 1 juli 2021 wordt 15 cent extra geheven op plastic flesjes onder de 1 liter, die consumenten pas weer terugkrijgen als ze het flesje inleveren bij een van de duizenden inleverpunten. Statiegeld op blikjes volgt mogelijk over twee jaar.

Over de mogelijkheid om statiegeld te heffen op kleine flesjes wordt al jaren gesteggeld in de politiek. Jaarlijks komen zo’n 100 miljoen plastic flesjes in het milieu terecht. De financiële aanmoediging moet ervoor zorgen dat 90 procent van de verkochte flesjes wordt ingeleverd.

Producenten van frisdrank en andere dranken die veel in kleine flesjes worden verkocht, worden verantwoordelijk voor de invoering van het systeem dat statiegeld regelt. Er komen bij ongeveer 12.000 verkopers van flesjes ook inleverpunten waar consumenten hun statiegeld terugkrijgen in ruil voor de lege flesjes. In grote supermarkten, op treinstations met winkels en bij grote tankstations en cateraars. Horeca en kleine bedrijven hebben geen innameplicht, scholen en sportclubs kunnen zelf kiezen.