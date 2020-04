Afvalbedrijven roepen op ‘corona-afval’ bij restafval te gooien

Afvalbedrijven doen de dringende oproep om ‘corona-afval’, oftewel medisch materiaal, via het restafval weg te gooien. Mondkapjes, rubberen handschoenen en ander medisch materiaal worden in toenemende mate aangetroffen in afvalstromen waarin zij niet thuis horen, melden de Vereniging Afvalbedrijven en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement.