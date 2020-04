Urgenda: milieumaatregelen kabinet veelbelovend

Van de 54 milieumaatregelen die Urgenda samen met 800 organisaties heeft bedacht, heeft het kabinet er 30 overgenomen, aldus de milieuclub. Dit betekent volgens Urgenda dat kolencentrales geheel of gedeeltelijk zullen worden gesloten. En dat er maatregelen komen die zorgen voor een lagere energierekening, schonere lucht en meer biodiversiteit.

Urgenda is de milieuclub die het kabinet via de rechter dwong meer milieumaatregelen te nemen. Het zogenoemde Urgenda-vonnis, werd in december bevestigd door de Hoge Raad.

De door de overheid aangekondigde maatregelen moeten ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot dit jaar 25 procent lager ligt dan in 1990. In 2030 moet er sprake zijn van 49 procent reductie.