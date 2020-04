Recht op hypotheekrenteaftrek blijft bij betaalpauze

Voor nieuwe hypotheken geldt per 1 januari 2013 dat huiseigenaren deze in dertig jaar moeten aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Huiseigenaren die een achterstand oplopen bij de aflossing zouden normaliter voor 2022 deze achterstand ingelopen moeten hebben. Nu is afgesproken dat deze termijn wordt verlengd. De terugbetaaltijd kan nu tot maximaal de nog resterende looptijd van de hypotheek. Dit geldt voor klanten die zich tussen 12 maart en 30 juni dit jaar melden bij hun kredietverstrekker en een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden.

Inmiddels hebben volgens de NVB ongeveer 14.000 klanten van banken een betaalpauze gekregen voor de maandelijkse lasten van hun hypotheek.