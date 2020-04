Kabinet: helft gevoelige natuur in 2030 onder stikstofgrens

In 2030 moet de stikstofneerslag in de helft van de speciale natuurgebieden onder de kritische grens liggen, wil het kabinet. Boven die grens heeft de neerslag van stikstof negatieve effecten op de gevoelige natuur. De komende tien jaar investeert het kabinet miljarden in het herstel van deze natuurgebieden. Daarnaast wordt 2 miljard euro gestoken in maatregelen om stikstofuitstoot door landbouw, en door verkeer en industrie terug te dringen.