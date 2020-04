Schade-opnames Groningen worden op 11 mei grotendeels hervat

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen gaat vanaf maandag 11 mei de schade-opnames grotendeels hervatten. Het is de bedoeling dat zo snel als mogelijk weer honderden schade-opnames per week worden uitgevoerd, meldt TCMG.

De commissie denkt de opnames op een veilige manier uit te kunnen voeren. Een belangrijke voorwaarde is dat ze niet worden gedaan bij mensen uit kwetsbare groepen. Vooraf worden diverse checks uitgevoerd om te verifiëren of iemand als kwetsbaar wordt aangemerkt. Ter plaatse worden andere maatregelen getroffen vanwege het coronavirus.

Voor mensen die een fysieke schade-opname niet zien zitten, zijn er alternatieven. Zo blijft het mogelijk een schade-opname te doen via een videoverbinding, zoals dat nu al enige weken wordt gedaan.

Schademeldingen

Begonnen wordt met de schademeldingen die het oudst zijn.

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen handelt de schade af die is veroorzaakt door de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. Half maart werd bekend dat TCMG tijdelijk stopte met het opnemen van aardbevingsschade. Dat vanwege de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te beteugelen. 1500 afspraken werden afgezegd.