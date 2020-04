In het Gelderse dorp Hulshorst is iemand omgekomen bij een auto-ongeluk, meldt de politie vrijdag. Dat gebeurde op de Oudeweg. De weg is in beide richtingen afgesloten zodat de politie onderzoek kan doen.

