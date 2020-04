Voormalig DNB-president Wellink: Europees steunfonds niet genoeg

Oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB) Noud Wellink vindt dat het EU-steunfonds van 540 miljard euro onvoldoende is. Wellink denkt dat er op zijn minst twee keer zoveel geld nodig is om effectief iets te doen aan de economische schade die is veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. De voormalige centralebankpresident deed die uitspraken in het KRO-NCRV-programma 1 op 1 op NPO Radio 1.