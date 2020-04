1,5 metereconomie “wordt heftig” voor de driesterrenrestaurants

Driesterrenrestaurants Librije en Inter Scaldes gaan het zwaar krijgen in de 1,5 metereconomie. Top-gastvrouwen Thérèse Boer en Claudia Brevet betwijfelen net als veel andere horecaondernemers in Nederland of de afstandsregel werkbaar is als de horeca weer open kan na het opheffen van de meeste maatregelen tegen het nieuwe coronavirus.

“Triest”, is het gevoel dat Thérèse Boer bekruipt als zij deze dagen een lege Librije in Zwolle binnenloopt. “Zo leeg, zo koud. Ik vind het echt heftig.” Na een week schoonmaak en onderhoud besloten zij en haar man, chef en mede-eigenaar Jonnie Boer, het personeel naar huis te sturen. Nu doden zij thuis de tijd met goede wijn en lekker eten, vertelt de gastvrouw en sommelier. “Maar we staan allemaal te popelen om weer open en aan het werk te gaan.”

Dankzij de werkgelegenheidsregeling van de overheid, het feit dat het pand van de Librije in eigen bezit is en een welwillende bank zingt het driesterrenrestaurant het nog wel even uit, denkt Boer. “We betalen wel huur voor het pand van onze tweede zaak. We hebben een paar mooie jaren gehad, maar dat kunnen we nu allemaal inleveren. Er is inmiddels al een paar ton van de rekening af. Zo de gracht in.”

Echt een probleem

“Wat straks komt, wordt heftig”, zegt Boer bezorgd. “Voor ons wordt het echt een probleem als wij maar voor de helft kunnen draaien. Het is de vraag of de zaak dan levensvatbaar blijft. Alle collega’s in de branche zitten met die vraag.”

Claudia Brevet is met haar man Jannis Brevet uitbater van Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen. Ook hun personeel zit thuis. “Het is niet leuk, maar voorlopig staat de veiligheid voorop.” Ook bij Inter Scaldes vindt men het lastig stilzitten, vertelt zij. “Jannis is druk aan het schilderen. We proberen allemaal creatief te zijn en dingen te bedenken voor na deze periode.”

Vreest toekomst

“Elke ochtend word ik wakker en wilde ik dat alles weer normaal was”, bekent Brevet. De financiële situatie van Inter Scaldes is volgens haar niet alarmerend, maar de gastvrouw vreest de toekomst ‘na corona’. “Met ons smalle pand, betekent het dat we met minder tafels moeten gaan werken. Het serveren van spijs en wijn wordt sowieso een probleem. Gasten komen ook bij ons voor een stukje service.”

Brevet pleit voor een soepelere hantering van de 1,5 meterregel in de horeca. “Die afstand werkt op veel fronten maar niet op alle. Kappers moeten ook dichtbij hun klanten staan, en wij maken niet eens fysiek contact met onze gasten. Honderd procent veilig is niemand ooit.”