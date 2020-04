Voorlopig nog geen bebaarde koning op Nederlandse postzegels

“Bij zogenoemde permanente postzegels, zoals die van onze vorst, kiezen we in overleg met het Koninklijk Huis voor tijdloze ontwerpen. Er kan altijd een moment komen dat PostNL in overleg voor een nieuw ontwerp kiest, maar voorlopig staat er niets gepland”, aldus de woordvoerder.

FXDC Post meldde donderdag dat het als eerste postzegels gaat uitgeven van de bebaarde koning Willem-Alexander. Hij draagt een baard sinds de vorige zomer. Eind augustus verscheen hij voor het eerst met gezichtsbeharing bij een officiële gelegenheid.