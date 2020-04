Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Rusland is vrijdag sterker gestegen dan de afgelopen dagen, toen er juist steeds minder mensen besmet raakten. Bij 5849 mensen is het longvirus vastgesteld, dat waren een dag eerder nog 4774. Het aantal besmettingen staat op 68.622.

Het dodental is gestegen met zestig, waarmee het aantal geregistreerde doden in Rusland op 615 komt.