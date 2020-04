Meer dan 50.000 doden in de VS door corona-uitbraak

In de Verenigde Staten is het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus de 50.000 gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de website Worldometer, die het aantal doden en besmettingen bijhoudt.

De Verenigde Staten zijn van alle landen het zwaarst getroffen door de coronapandemie. In het land zijn meer dan 866.000 besmettingsgevallen van het longvirus bekend. Zeker 4,6 miljoen mensen in de VS zijn tot dusver getest op het virus.

Ook de Amerikaanse economie is hard geraakt door de coronacrisis. Vele miljoenen Amerikanen verloren hun baan. De overheid heeft voor ruim 2 biljoen dollar aan steun uitgetrokken om de financiële klap te verzachten. Een wet die een nieuw steunpakket ter waarde van 484 miljard regelt, werd donderdag goedgekeurd door het Congres en is in afwachting van ondertekening door president Donald Trump.