‘OV houdt 20 tot 25 procent reizigers van vóór coronatijd over’

Treinen, trams en bussen houden hooguit een kwart over van de reizigers van vóór de coronatijd vanwege de maatregel om 1,5 meter afstand te bewaren. Om dat in goede banen te leiden, wordt gedacht aan het reizen in blokken of een app waarmee mensen een plek kunnen reserveren. Een werkgroep onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met oplossingen die praktisch werkbaar en uitvoerbaar zijn, meldt een woordvoerder. “Er liggen veel ideeën op tafel.”

Zo zouden bepaalde groepen zoals studenten of scholieren in een bepaalde tijd kunnen reizen of zouden de treinen iets langer kunnen worden gemaakt. Meer treinen is amper mogelijk, omdat het spoor al overvol is. In ieder geval blijft het openbaar vervoer ook na een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen, voorlopig bedoeld voor noodzakelijke reizen.

Dit is sinds maart al het geval, waardoor nog maar 10 tot 15 procent van het gebruikelijke aantal reizigers is overgebleven.