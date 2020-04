AD biedt lezers mogelijkheid iemand te onderscheiden

Op de voorpagina van het AD prijkt vrijdag, de dag dat de koninklijke onderscheidingen worden uitgedeeld, een bijna paginagroot lintje. De krant roept lezers op het exemplaar uit te knippen en aan iemand te sturen of op iemands deur of raam te plakken die zich tijdens de coronacrisis heeft onderscheiden. "Het heeft onze redactie behaagd dat Lintjesdag ván en vóór iedereen is", aldus de boodschap.