‘Coronavirus kan slecht tegen zonlicht en hitte’

“Onze meest opvallende waarneming tot nu toe is het krachtige effect dat zonlicht lijkt te hebben op het doden van het virus, zowel op oppervlakken als in de lucht”, zei William Bryan, wetenschappelijk adviseur binnen het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, op een persconferentie in het Witte Huis. “We hebben een vergelijkbaar effect gezien bij zowel temperatuur als vochtigheid, waarbij het verhogen van de temperatuur en vochtigheid of beide over het algemeen minder gunstig is voor het virus.”

President Donald Trump opperde na afloop van de presentatie van Bryan de mogelijkheid coronapatiënten bloot te stellen aan UV-licht. “Ik denk niet dat dat is gecheckt”, zei hij.

Desinfectiemiddel

Trump dacht ook hardop na over een andere bevinding die Bryan presenteerde. Uit het onderzoek komt naar voren dat het virus binnen enkele minuten wordt gedood door gebruik van een desinfectiemiddel als bleekmiddel, zei hij. “Het desinfectiemiddel schakelt het in een minuut uit”, reageerde Trump. “Is er een manier waarop we zoiets kunnen doen door het te injecteren? Bijna als een schoonmaak.”

Experts waarschuwden na Trumps opmerkingen die niet in de praktijk te brengen. “Bleekmiddel inhaleren zou het allerergste voor de longen zijn”, zei John Balmes, een longarts uit San Francisco. “Niet eens een lage hoeveelheid is veilig. Het is een totaal ridicuul concept.”