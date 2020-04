Hoge Raad oordeelt over verbod motorclub Bandidos

De Hoge Raad doet vrijdag uitspraak in de cassatiezaak over het verbod op motorclub Bandidos. Het hof in Arnhem oordeelde in 2018 dat de Nederlandse tak verboden wordt, onder meer omdat de club geweld zou verheerlijken. Omdat het Openbaar Ministerie niet had gevraagd om een verbod van zelfstandige chapters, had het hof daar geen oordeel over gegeven. Het OM ging daarop in cassatie.