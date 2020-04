België besluit over coronamaatregelen

De Belgische premier Sophie Wilmès maakt vrijdag naar veel Belgen hopen een versoepeling van een aantal coronamaatregelen bekend. In de middag vergadert ze met de leiders van de deelregeringen en de Nationale Veiligheidsraad over de volgende stappen, op basis van het advies van de Groep van Experts belast met Exitstrategie (GEES). Daarna geeft Wilmès een persconferentie.

Deze week lekte een rapport uit over mogelijke aangepaste maatregelen, zoals de geleidelijke heropening van bepaalde bedrijven en winkels vanaf 4 mei, en van sommige scholen per 18 mei. Wilmès is woedend omdat pas vrijdag definitieve knopen worden doorgehakt.

In het uitgelekte rapport is sprake van een exit in drie fases, beginnend met de uitbreiding van commerciële activiteiten op 4 mei. In de tweede fase, vanaf 18 mei, worden scholen beperkt heropend. In de laatste fase mag de horeca van het slot, maar er is nog geen zicht op wanneer. Telewerk blijft de norm. Heropening van de woonzorgcentra is nog niet aan de orde. Er is sprake van een verplichting om mondmaskers te dragen in het openbaar vervoer.

Veel Belgen hopen ook op de hervatting van een aantal sport- en cultuuractiviteiten. Veel hangt af van de brede beschikbaarheid van mondkapjes en de testcapaciteit om besmettingen op te sporen.

België is sinds 18 maart in lockdown. Op 20 maart gingen de grenzen dicht. Sinds bijna twee weken neemt het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames af.