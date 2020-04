Kabinet buigt zich over corona, stikstof en klimaat

Vrijdag staat de ministerraad, die de laatste voor het meireces zou zijn, opnieuw in het teken van het coronavirus. Maar het kabinet geeft aan in een 'nieuwe fase' te zitten, en dat betekent ook dat er meer onderwerpen buiten de coronacrisis op tafel komen.

Naast de aanpak van de coronacrisis en het leven na de afbouw van de maatregelen, zal het kabinet zich buigen over de klimaatmaatregelen die dit jaar moeten worden genomen. De rechter heeft bepaald dat de overheid de CO2-uitstoot dit jaar met 25 procent moet hebben verminderd ten opzichte van 1990. Deze maatregelen zouden eigenlijk voor 1 april naar de Kamer gaan, maar door de coronacrisis had het kabinet andere prioriteiten.

De ministers zullen zich ook buigen over de voorjaarsnota, een tussenstand van het lopende begrotingsjaar. Vorig jaar werden er nog veel extraatjes uitgedeeld in de nota, maar wegens de recessie die de coronacrisis zal veroorzaken, ligt er minder geld op de plank. Wel is duidelijk dat wordt geïnvesteerd in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ook het onderwijs krijgt geld, en er is 200 miljoen euro vrijgemaakt voor de huisvesting van dak- en thuislozen.

Maandag lekte uit dat het kabinet 5 miljard euro extra uittrekt voor de aanpak van het stikstofprobleem over de komende tien jaar. Ook over dat gevoelige onderwerp valt vrijdag een officieel besluit.