‘Eerste groep Nederlanders nu snel terug uit Marokko’

De eerste groep Nederlanders die sinds de uitbraak van het coronavirus vastzitten in Marokko, komt snel naar huis. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken kan een bericht van de Volkskrant dat zondag een eerste repatriëringsvlucht staat ingepland niet bevestigen. “We zijn bezig de urgente gevallen op korte termijn naar Nederland te halen. In dat proces komen we stap voor stap tot een oplossing. Het heeft onze volle aandacht”, aldus een woordvoerder.