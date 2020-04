Verdachte brandstichting zendmast Groningen aangehouden

De politie in Groningen heeft in samenwerking met de Landelijke Recherche donderdagmiddag een verdachte aangehouden voor het in brand steken van een zendmast op 10 april. Er ontstond een hevige brand en de zendmast werd volledig verwoest.

De 34-jarige verdachte werd in Groningen opgepakt na recherchewerk maar ook dankzij tips van kijkers van Opsporing Verzocht, waar deze en andere branden in zendmasten aan de orde kwamen. Onderzocht wordt of deze man ook bij andere branden betrokken is geweest.