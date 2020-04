‘Potentieel medicijn tegen corona in eerste onderzoek geflopt’

Een medicijn van farmaceut Gilead waarvan werd gehoopt dat het tegen het coronavirus zou werken, leverde in een van de eerste klinische onderzoeken teleurstellende resultaten op. Dat meldt de Financial Times. De zakenkrant beroept zich daarbij op documenten die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) per ongeluk op haar website heeft gepubliceerd.

Het rapport ging over een Chinees onderzoek naar remdesivir, dat sinds de virusuitbraak is aangemerkt als potentieel medicijn tegen de longaandoening. Volgens de Financial Times bleek uit tests dat het middel de situatie bij coronapatiënten niet verbeterde. Daarnaast zorgde het medicijn ook niet voor een afname van de ziekteverwekker in het bloed van patiënten, zo zou uit de documenten blijken.

Gilead stelt in een reactie tegenover de Financial Times dat de gepubliceerde documenten een verkeerd beeld van het onderzoek schetsen. De WHO benadrukt tegenover de krant dat het om voorlopige documenten ging, die nog niet door andere wetenschappers waren beoordeeld.