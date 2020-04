Bijna 50.000 65-plussers meer gestorven in Europa in coronatijd

De afgelopen weken, midden in de coronacrisis, zijn in Europa bijna 50.000 65-plussers meer gestorven dan normaal. Vooral in landen die zwaar zijn getroffen door het virus wijkt het aantal doden extreem af. Het gaat om Nederland, België, Italië, Frankrijk, Spanje en enkele andere landen, stelt een Europese website met sterftecijfers (Euromomo).