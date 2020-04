Mensen lezen meer, maar boekenwinkel profiteert niet

Mensen lezen sinds de coronamaatregelen aanzienlijk meer, maar de echte boekhandels profiteren daar helemaal niet van. Ze verkopen tientallen procenten minder aan papieren boeken. Op het dieptepunt, begin april, was er zelfs 40 procent minder afzet dan vorig jaar in dezelfde periode. Dat meldt de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, de CPNB.

Er werden online wel meer fysieke boeken besteld, voor het eerst zelfs meer dan er bij echte boekwinkels werden gekocht. Toch maakt dat de daling in de totale aantallen verkochte papieren boeken niet goed.

Het boekenvak heeft een campagne ontwikkeld, de #ikleesthuis-actie, om mensen op allerlei manieren op het nut en plezier van lezen te wijzen, juist in een tijd als deze. Die slaat volgens de CPNB goed aan en wordt uitgebreid.

In totaal ondernam 54 procent van de consumenten tijdens de coronamaatregelen één of meerdere “leesactiviteiten”, aldus de CPNB. “Daarmee evenaart lezen streamingsdiensten als Netflix.” Zeven op de tien incidentele lezers is daadwerkelijk meer gaan lezen.

Volgens de CPNB herlezen mensen veel boeken of pakken ze een boek uit de kast dat ze al veel langer in huis hadden.