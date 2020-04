Leger Madagaskar deelt ‘wondermiddel’ tegen coronavirus uit

Militairen zijn in de hoofdstad van Madagaskar huizen afgegaan om een nieuw soort kruidenthee uit te delen. Het gaat volgens president Andry Rajoelina om een krachtig middel tegen het coronavirus, maar experts zijn sceptisch.

Het middel is ontwikkeld door het lokale onderzoeksinstituut IMRA, maar is internationaal nog niet getest. Toch heeft Rajoelina het volste vertrouwen in het kruidenmengsel. “We kunnen de geschiedenis veranderen van de hele wereld”, zei hij bij de officiële presentatie. “Twee mensen zijn nu al genezen dankzij deze behandeling.”

Kruidenthee wordt in Madagaskar vaker gebruikt om kwalen te behandelen. In de arme eilandstaat met 26 miljoen inwoners hebben veel mensen maar beperkt toegang tot medische zorg. Een legerarts zei op de staatstelevisie dat het nieuwe middel in elk geval de weerstand van mensen zal versterken.

Afhaalplaatsen

Veel inwoners van hoofdstad Antananarivo nemen de kruidenthee, die Covid-Organics heet, gretig in ontvangst. “We wilden deze infusie proberen toen president Rajoelina het dronk op televisie”, zegt een 58-jarige man.

De autoriteiten hebben in de stad ook speciale afhaalplaatsen aangewezen. Zo verzamelde zich een menigte bij een kiosk om het ‘wondermiddel’ in ontvangst te nemen. “Zolang de Wereldgezondheidsorganisatie niet met een medicijn komt tegen deze ziekte, vertrouw ik op de remedie van de president”, aldus een 72-jarige man die in de rij stond.

Vals gevoel van veiligheid

Experts waarschuwen dat het proberen van een onbeproefd middel slecht kan uitpakken. Het zou mensen bijvoorbeeld een vals gevoel van veiligheid kunnen geven, waardoor ze sneller geneigd zijn om weer situaties op te zoeken waarin ze zichzelf of anderen kunnen blootstellen aan het virus.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie reageert terughoudend op de introductie van het nieuwe middel. “Er is geen bewijs dat bestaande medicatie het virus kan genezen of besmetting kan voorkomen”, aldus de WHO in een verklaring.