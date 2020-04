Lagarde waarschuwt EU-leiders voor laksheid

Voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt de Europese regeringsleiders dat ze te weinig en te laat in actie dreigen te komen terwijl het bruto nationaal product in de eurozone als gevolg van de pandemie tot 15 procent kan terugvallen. De Française heeft dit volgens persbureau Bloomberg gezegd tijdens de videoconferentie die de 27 houden over de aanpak van het herstel van de economie na de crisis.