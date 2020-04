Aantal coronadoden in Britse ziekenhuizen richting de 19.000

In het land zijn vermoedelijk veel meer mensen overleden aan het virus. Verdachte sterfgevallen in verpleeghuizen komen niet voor in de dagelijkse update over het aantal doden. Andere landen maken daar wel melding van.

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot dusver bijna 426.000 mensen getest op het coronavirus. Daarvan bleken ruim 138.000 personen het virus ook daadwerkelijk te hebben. Ook prominente Britten als premier Boris Johnson en prins Charles zijn eerder besmet geraakt.