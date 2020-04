Van den Nieuwenhuijzen volgt Diks op in GroenLinks-Kamerfractie

Tom van den Nieuwenhuijzen komt namens GroenLinks in de Tweede Kamer. Hij volgt Isabelle Diks op, die binnenkort aantreedt als wethouder in Groningen.

Diks is het vijfde GroenLinks-Kamerlid dat voortijdig vertrekt sinds het aantreden van het kabinet-Rutte III in 2017. Liesbeth van Tongeren, Zihni Özdil, Linda Voortman en Rik Grashoff gingen haar al voor.

Van den Nieuwenhuijzen stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 op plek 20 op de lijst van GroenLinks. Hij kreeg in 2015 bekendheid door zijn brief aan alle gemeenten van Nederland over de regenboogvlag op Coming-Outdag.

In deze brief vroeg Van den Nieuwenhuijzen, toen nog wethouder in Son en Breugel, aan 390 gemeenten om de lhbti-gemeenschap te steunen door op deze dag een regenboogvlag te hijsen. Dat idee werd door veel gemeenten gevolgd.