Rechtbanken voorzichtig weer terug naar ‘normaal’

Sinds half maart waren er nauwelijks rechtszaken door de huidige coronacrisis. Alleen strikt noodzakelijke zaken gingen door, bijvoorbeeld met een spoedeisend belang of waarbij de verdachte in de cel zit - dan moet er iedere drie maanden opnieuw naar de hechtenis gekeken worden.

Om weer op beperkte schaal mensen toe te laten, hebben de gerechtsgebouwen de zittingszalen ‘coronabestendig’ gemaakt, bijvoorbeeld door schotten van plexiglas te plaatsen. “Tegelijkertijd blijft het uitgangspunt om, daar waar mogelijk, de rechtszaken via de huidige (nieuwe) werkwijzen (telefonisch of via een videoverbinding) te behandelen, of schriftelijk af te doen”, aldus de organisatie.