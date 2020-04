Schiphol start proef met taxiën vliegtuig door sleepvoertuig

Door gebruik te maken van de Taxibot blijven de vliegtuigmotoren tijdens het taxiën voor het grootste deel uit. Het sleepvoertuig wordt aangedreven door een hybride motor en verbruikt tijdens het taxiën 95 procent minder brandstof dan vliegtuigmotoren zouden doen. Omdat motoren van vliegtuigen enkele minuten moeten opwarmen voor vertrek, ligt de uiteindelijke winst qua uitstoot iets lager. In eerste instantie werd met een leeg toestel getest.

In de testfase, die tot en met juni duurt, wordt gemeten hoe de besparing in de praktijk uitvalt. Op Schiphol taxiën vertrekkende vliegtuigen gemiddeld 14 minuten en aankomende vliegtuigen doen er in doorsnee 9 minuten over om naar de gate te rijden.

De proef is onderdeel van een haalbaarheidsstudie die naar verwachting in het najaar van 2020 is afgerond. Schiphol doet deze proef samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en verschillende maatschappijen en afhandelaren.