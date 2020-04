‘Persconferentie Rutte niet te volgen voor laaggeletterden’

De persconferentie van premier Rutte over de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus dinsdag was erg lastig te volgen voor laaggeletterden, laat de Stichting Lezen en Schrijven weten. De persconferentie bevatte te veel informatie en te veel ingewikkelde taal voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en taalverwerking.

Volgens de Stichting Lezen en Schrijven maakten termen als “1,5 metereconomie”, “pandemie” en “reguliere zorg” de persconferentie moeilijk te volgen voor laaggeletterden. “Rutte opent zijn persconferentie met: Zoals eerder aangekondigd, heeft de ministeriële Commissie Crisisbeheersing zich vandaag gebogen over de vraag of een versoepeling mogelijk is van de intelligente lockdown van ons land”, aldus een woordvoerder van de stichting. “Die zin is te lang, bevat een tangconstructie en veel ingewikkelde woorden.” Volgens hem had de premier beter kunnen beginnen met “vandaag heeft de regering overlegd of de corona-regels gaan veranderen. En of de regels minder streng worden.”

De Stichting Lezen en Schrijven heeft de taal van de persconferentie vereenvoudigd en die hertaling op haar website gezet, zodat laaggeletterden beter hoogte krijgen van het nieuws over het coronavirus en de overheidsmaatregelen. “Wij kiezen er bewust voor om minder informatie te geven en het belangrijkste uit te leggen”, aldus Lezen en Schrijven. De animatiefilmpjes die de stichting eerder maakte om onder meer de overheidsmaatregelen helder uit te leggen, zijn al honderdduizenden keren bekeken.