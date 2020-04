Aantal coronapatiënten op Belgische intensive care onder de 1000

In België is het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt voor het eerst sinds eind maart gedaald tot onder de duizend. Het afgelopen etmaal mochten 27 mensen de ic-afdeling verlaten, wat het totaal op 993 brengt. 703 patiënten worden beademd, een afname van dertig.

De gezondheidsautoriteiten maakten verder bekend dat de afgelopen 24 uur 230 nieuwe sterfgevallen werden gerapporteerd, waarmee het totaal op 6490 komt. Van hen overleed 46 procent in een ziekenhuis en 53 procent in een woonzorgcentrum.

Het afgelopen etmaal werden 211 nieuwe patiënten opgenomen in een ziekenhuis, terwijl er 367 werden ontslagen. Er liggen nu 4527 mensen in een hospitaal.

Viroloog Steven Van Gucht van het Nationaal Crisiscentrum ging opnieuw in op het relatief hoge aantal overlijdens dat België rapporteert. Dat komt doordat de zuiderburen ook vermoedelijke sterfgevallen door Covid-19 meetellen. Uit een grafiek van alle overlijdens in België die hij toonde blijkt volgens hem dat de Belgische manier van tellen de impact van de epidemie goed weergeeft. Het relatieve aantal overlijdens in België - de laatste weken gemiddeld ongeveer 80 procent meer dan de ‘normale’ 300 - is vergelijkbaar met andere landen, betoogde Van Gucht.