Tot 10 jaar cel voor Nederlandse verdachten drugshandel Sziget

Het Openbaar Ministerie in Boedapest doet de twee Nederlanders Roelf B. en Gert-Jan N. strafvoorstellen tot 10 jaar cel. De twintigers, die levenslange celstraffen riskeren als ze het strafvoorstel niet accepteren, werden vorig jaar opgepakt op het muziekfestival Sziget in de Hongaarse hoofdstad. Zij zouden daar hebben gehandeld in grote hoeveelheden drugs.