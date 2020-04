Doden door tornado’s zuiden VS

Door tornado’s in het zuiden van de VS zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Dat meldde CNN donderdag.

Drie mensen kwamen om het leven in Onalaska in Texas waar een tornado door Polk County raasde. In het gebied werd door de autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen. Er was sprake van grote schade.

In de plaats Madill in het zuiden van de staat Oklahoma werd een groep arbeiders getroffen op het moment dat ze na het werk naar hun auto’s liepen. Twee van de mannen kwamen om het leven en een onbekend aantal anderen raakte gewond.