Weer nieuwe besmettingen op cruiseschip in Japan

Op het Italiaanse cruiseschip Costa Atlantica, dat voor onderhoud in de Japanse stad Nagasaki ligt, zijn veertien nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. Volgens de lokale autoriteiten zijn nu bijna vijftig van de 623 mensen aan boord besmet geraakt.

In alle nieuwe gevallen gaat het om scheepskoks of mensen die eten serveerden. Op het cruiseschip zijn alleen bemanningsleden aanwezig en geen passagiers. De toestand van een besmet bemanningslid dat eerder naar het ziekenhuis werd gebracht, is volgens een woordvoerder van de lokale autoriteiten zorgwekkend.

De toename van het aantal geïnfecteerden aan boord voedt de vrees voor nieuwe besmettingen in Nagasaki. Eerder werd duidelijk dat een aantal bemanningsleden de werf waar het schip ligt ondanks geldende beperkingen enige tijd heeft verlaten.

127 opvarenden zijn tot dusver getest. Besmette bemanningsleden die niet ziek zijn, worden aan boord gemonitord. Zieke patiënten worden overgebracht naar ziekenhuizen. De autoriteiten hopen deze week alle opvarenden te hebben getest.