Trump waarschuwt Georgia voor versoepelen coronamaatregelen

De Amerikaanse president Donald Trump is het er niet mee eens dat de staat Georgia bepaalde coronamaatregelen versoepelt om de economie weer op gang te brengen. Dat zei Trump woensdag (lokale tijd) op een persconferentie.

“Ik denk dat het te vroeg is”, stelde Trump over het besluit. “Ze kunnen nog ietsje langer wachten, een klein beetje nog. Want veiligheid moet vooropstaan.”

De Republikeinse gouverneur Brian Kemp van Georgia laat bepaalde zaken in de staat zoals schoonheidssalons, bioscopen en sportscholen op korte termijn weer open gaan, mogelijk al deze vrijdag, ondanks waarschuwingen dat een te vroege versoepeling van de maatregelen kan leiden tot een tweede golf van besmettingen met het coronavirus. Het besluit is “gedreven door data en begeleid door gezondheidsfunctionarissen”, reageerde Kemp op de kritiek van Trump.

Meerdere Republikeinse gouverneurs van zuidelijke staten in de VS willen binnen afzienbare tijd hun economie weer opstarten. Ook gouverneur Henry McMaster van de staat South Carolina maakte onlangs bekend de maatregelen binnenkort te gaan versoepelen.

In Wisconsin, Michigan en andere staten hebben demonstranten geëist dat bedrijven weer open mogen. Republikeinse politici in de staat Wisconsin daagden Democratische gouverneur Tony Evers dinsdag voor de rechter, om te forceren dat de economie in de staat heropend wordt.

Vorige week maakte Trump richtlijnen bekend voor het heropenen van de economie in de VS. Hij wil dat de staten in drie fases de maatregelen opheffen, te beginnen met de staten waarin het coronavirus nauwelijks heeft toegeslagen.