Rotterdam geeft klap op besluit gaststad songfestival 2021

In Rotterdam neemt de gemeenteraad donderdag het definitieve besluit of de stad in 2021 alsnog gaststad wil zijn van het Eurovisiesongfestival. Vanwege de coronapandemie besloot de European Broadcasting Union (EBU) om het songfestival, dat op 12 tot en met 16 mei in Rotterdam zou plaatsvinden, te verplaatsen naar volgend jaar.