Britse regering start corona-onderzoek onder bevolking

De Britse regering gaat een grootschalig onderzoek opzetten om de verspreiding van het coronavirus onder de bevolking in kaart te brengen. Naar verwachting gaan circa 300.000 Britten binnen een jaar tijd deelnemen aan de studie.

In de eerste fase van het onderzoek worden 25.000 mensen die representatief zijn voor de gehele bevolking regelmatig getest op het virus. Ook worden bloedmonsters genomen van volwassenen uit zo’n duizend huishoudens om te helpen beoordelen hoeveel mensen antilichamen tegen het longvirus hebben ontwikkeld.

De eerste bevindingen kunnen volgens het Britse ministerie van Gezondheid begin mei beschikbaar zijn. Waarschijnlijk zullen die bijdragen aan de vervolgstappen van de regering in de strijd tegen het virus.

Groot-Brittannië is zwaar getroffen door de coronapandemie. In het land zijn meer dan 133.000 gevallen van het virus bekend en ruim 18.000 coronapatiënten overleden. Tests op infectie met het longvirus zijn in het land voornamelijk beperkt tot zorgmedewerkers, al hebben ministers toegezegd de testcapaciteit de komende weken uit te gaan breiden.