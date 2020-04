Oproep aan kabinet voor opvang vluchtelingenkinderen

Een grote groep (oud-)politici, wetenschappers, artsen, vertegenwoordigers van kerken, moskeeën, gemeenten en prominenten roept het kabinet op, in een paginagrote advertentie die donderdag in NRC verschijnt, alleenstaande kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen. Door de uitbraak van het coronavirus dreigt volgens VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children een catastrofe in deze kampen vanwege een gebrek aan medische zorg en hygiëne.

De boodschap wordt breed gedragen. Onder anderen oud-minister Ed Nijpels, Job Cohen (PvdA), Jan Terlouw (oud-partijleider, minister en vicepremier D66) en Herman Wijffels (CDA) ondersteunen hem. Jan Terlouw in een videoboodschap: "Griekenland vraagt de landen van Europa om hulp, dat is volkomen terecht. Een aantal landen helpt de Grieken al. Maar in Nederland zijn we nog niet zover. We zijn een van de welvarendste, rijkste, best georganiseerde landen van Europa. Daarom roep ik de regering op: strijk de hand over uw hart en vang deze kinderen op."

Ook in Groningen doet burgemeester Schuiling (VVD) donderdag een oproep op het dak van Forum Groningen op het symbolische tijdstip van 11.58 uur (twee voor twaalf) aan het kabinet om 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland op te vangen. Inmiddels hebben 43 gemeenten toegezegd vluchtelingenkinderen te willen opvangen. Rhenen, Harderwijk en Midden-Groningen sloten zich de afgelopen dagen aan. Leiden, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam deden dat al eerder.

Elf Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en België nemen 1600 van de ongeveer 2500 kinderen op. VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children roepen het kabinet met klem op het voorbeeld van andere EU-lidstaten te volgen. "Het is onacceptabel dat de staatssecretaris vol blijft houden dat de oplossing in Griekenland ligt. Nederland, wees solidair met Griekenland en landen als Duitsland en Luxemburg die al wel een deel van de kinderen opvangen", aldus de organisaties.