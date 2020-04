Ondernemingsraad KLM ‘verbijsterd’ over bonus Franse topman

“Ik ben verbijsterd, maar zoals ik de stukken voor de aandeelhoudersvergadering in mei nu lees is er inderdaad sprake van zo’n bonusconstruct”, zegt hij. Volgens hem is het opvallend hoe anders er over bonussen wordt gedacht bij KLM zelf en bij de top van het concern in Frankrijk. Daar zou hij graag uitleg over willen.

De betaling van winstdeling en bonussen is bij KLM vanwege de coronacrisis juist tot nader order uitgesteld. KLM kondigde afgelopen weekend tevens aan af te zien van een eerder beoogde verhoging van het variabele loon van topman Pieter Elbers. Het bedrijf kon woensdagavond geen commentaar geven.

De Telegraaf oppert dat de opstelling van Air France-KLM over de bonus van Smith gevolgen kan hebben voor de zogeheten NOW-regeling bij KLM, waarmee de luchtvaartmaatschappij in deze crisistijd de salarissen van het personeel kan doorbetalen. Het Nederlandse kabinet vindt dat bedrijven die overheidssteun ontvangen om de coronacrisis door te komen, geen bonussen aan de top zouden moeten uitkeren. Als de steunregelingen voor het bedrijfsleven na 1 juni worden verlengd, ligt het volgens premier Mark Rutte “voor de hand” om daaraan die voorwaarden te verbinden.

Los van die NOW-regeling is Air France-KLM al langer met onder meer de Franse overheid in gesprek over miljarden aan noodsteun. Volgens ingewijden staat het concern op het punt om 10 miljard euro aan noodleningen met overheidsgaranties te ontvangen. Dat zou ook hard nodig zijn, benadrukte Air France-KLM woensdag nog aan de Franse senaat. Door de crisis staat het leeuwendeel van de vloot aan de grond. Het bedrijf gaat flink in de kosten en investeringen snijden om de situatie het hoofd te bieden. Als er geen financiële steun komt vreest het bedrijf binnen afzienbare tijd een geldtekort.