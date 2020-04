Minister De Jonge: niet te snel méér mensen testen op corona

Het kabinet wil slechts heel voorzichtig nieuwe groepen op het coronavirus testen, ook al kunnen laboratoria veel meer tests aan. Het is nog altijd “spannend” of er ook op de lange duur genoeg benodigdheden voor de tests zullen zijn, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag in debat met de Tweede Kamer. Bovendien is het heel moeilijk in te schatten hoeveel extra tests er nodig zijn als bijvoorbeeld ook mantelzorgers die mogen ondergaan.