Kabinet wil geen bonus of dividend bij coronasteun

Bedrijven die overheidssteun ontvangen om de coronacrisis door te komen, kunnen geen bonussen aan de top of dividend aan aandeelhouders uitkeren, vindt het kabinet. Als de steunregelingen voor het bedrijfsleven na 1 juni worden verlengd, ligt het volgens premier Mark Rutte "voor de hand" om daaraan die voorwaarden te verbinden.

De verlammende uitwerking van de coronapandemie en de maatregelen daartegen op de economie zal helaas over een maand nog niet voorbij zijn, zegt Rutte. Daarom wil het kabinet de loonsubsidieregeling en andere steunmaatregelen verlengen. Toen die in allerijl werden ingevoerd was er geen tijd om eisen te stellen aan bedrijven die daarop aanspraak wilden maken. Nu zou dat wel kunnen, en de hele Tweede Kamer dringt daar dan ook op aan.

Het zou ook logisch zijn om van bedrijven met overheidssteun te vragen om geen eigen aandelen in te kopen, vindt Rutte. Maar hij weet nog niet zeker of ook die voorwaarde mogelijk en verstandig is.

Banen redden

Ontvangers van overheidssteun zouden ook hun personeel in dienst moeten houden, zegt de premier. De maatregelen zijn immers niet bedoeld om bedrijven, maar om banen te redden. Maar dat wordt geen harde eis, omdat het beter kan zijn om een paar ontslagen voor lief te nemen als het bedrijf en de andere banen daardoor behouden blijven.

Bedrijven moeten in ruil voor de steun verder werk maken van scholing, zegt Rutte.