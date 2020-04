Belgische kritiek op uitleg coronacijfers door Witte Huis

België heeft kritiek geuit op de wijze waarop het is neergezet in een briefing van de Amerikaanse regering. Die stelde dat België wereldwijd het hoogste sterftecijfer heeft door Covid-19.

In een briefing van het Witte Huis werd gemeld dat in België op iedere 100.000 inwoners ruim 45 mensen overlijden aan het coronavirus. Dat is meer dan in zwaar getroffen landen als Spanje, Italië en de VS zelf.

De Belgische autoriteiten vinden dat die vergelijking mank gaat. “Het is geen eerlijke vergelijking omdat ons telsysteem veel uitgebreider is”, zegt viroloog Steven van Gucht, de woordvoerder van de Belgische coronataskforce, tegen persbureau Reuters.

Imago

Veel landen nemen in hun officiële dodental alleen patiënten mee die in het ziekenhuis overlijden. België houdt echter ook bij hoeveel mensen in verpleeghuizen vermoedelijk zijn overleden aan het virus, zelfs als dat nog niet definitief is vastgesteld.

Die rekenmethode staat ook in België ter discussie. De Vlaamse minister van Toerisme Zuhal Demir waarschuwde deze week voor de gevolgen voor de toeristenindustrie. Ze vreest dat de hoge sterftecijfers slecht uitpakken voor het imago van haar land.

“Als eenmaal de grenzen weer open zijn, zal het gevecht om de toerist meer dan ooit spelen”, zei de minister in het Vlaamse parlement. “Als België continu aan de top zit wat het sterftecijfer betreft, heeft dat een heel grote impact. Vanuit de sector wijst men ons erop dat wij het label krijgen van ‘high risk-country’.”