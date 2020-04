Half jaar cel voor ‘coronablazer’

De politierechter in Den Haag heeft woensdag een 24-jarige man uit Polen veroordeeld tot een half jaar cel waarvan twee voorwaardelijk. De man blies een Hagenaar in het gezicht, riep dat hij corona had en stompte het slachtoffer vervolgens ook nog.

Het incident gebeurde in de avond van 11 april in de Drebbelstraat in Den Haag. Het slachtoffer zat in zijn geparkeerde auto toen de verdachte op het raampje klopte. De Hagenaar deed het raam omlaag en werd direct in zijn gezicht geblazen. Hij zei tegen zijn belager “dat hij moest opdonderen” en wilde het raampje weer omhoog draaien, maar voordat hij dat kon doen kreeg hij nog een klap in zijn gezicht en vervolgens werd er tegen zijn auto geschopt.

Het slachtoffer reed snel weg. De politie kon kort daarna de blazer en nog eens vier andere mannen aanhouden die bij de Pool waren.

Een van deze verdachten moet op 26 juni voor de politierechter verschijnen. Twee kregen een boete opgelegd en de zaak van een verdachte is geseponeerd wegens onvoldoende bewijs.