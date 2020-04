D66 en CDA: steun voor student met vertraging door corona

Het kabinet moet studenten die vertraging oplopen door de coronamaatregelen te hulp schieten, vinden CDA en D66. Of bijvoorbeeld het collegegeld voor getroffen studenten naar beneden moet, de ov-studentenkaart moet worden verlengd of de aanvullende beurs verruimd, laten de regeringspartijen nog in het midden. Het kabinet moet onderzoeken en vervolgens doen wat nodig is, en daarbij is volgens hen niets op voorhand uitgesloten.