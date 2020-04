Laagste aantal coronadoden New York in etmaal sinds begin april

In de zwaar getroffen Amerikaanse staat New York zijn voor de derde dag op rij minder dan 500 nieuwe sterfgevallen door corona geteld. Het afgelopen etmaal ging het om 474 doden in de staat met de gelijknamige metropool en zijn ongeveer 19 miljoen inwoners. Het gaat om het laagste aantal sinds begin april.

De afgelopen weken stierven tot zo’n 800 mensen per dag aan het coronavirus. Het aantal patiënten dat is opgenomen, zakte onder de 16.000.

Gouverneur Cuomo zei verder dat hij een “productief” gesprek had gehad met president Trump in het Witte Huis in Washington. De twee uitten de afgelopen tijd forse kritiek op elkaar over de aanpak van de coronacrisis. Zo hadden ze ruzie over wie verantwoordelijk is voor tests waarmee een infectie moet worden vastgesteld.