Peelbrand grootste natuurbrand ooit in Nederland

De brand in de Deurnese Peel is de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Het is nu nog moeilijk om de exacte afmetingen aan te geven. Dat laat de gemeente Deurne woensdagmiddag weten. Door de grote veenbrand in de Deurnese Peel zijn al 400 hectare afgebrand, meldde de brandweer eerder woensdag.

De vier Chinook helikopters die de afgelopen dagen bluswerkzaamheden uitvoerden in de Deurnese Peel, zijn naar de Meinweg (Limburg) vertrokken. Ze begonnen daar woensdagmiddag omstreeks 16.00 uur met het blussen van de grote bos- en heidebrand in het Nationaal Park bij Herkenbosch.

Volgens de gemeente Deurne worden de Chinooks nu boven Midden-Limburg ingezet, omdat de nood daar hoger is. Eerder zei de brandweer in de Peel juist afhankelijk te zijn van de Chinook blushelikopters, omdat het veengebied nagenoeg ontoegankelijk is en brandweerwagens niet dicht genoeg bij de brandhaarden kunnen komen.

Nadat dinsdag al vijftig woningen in Griendtsveen geëvacueerd werden, moeten nog eens zo’n twintig huishoudens in Helenaveen rekening houden met de ontruiming van hun woningen. De brandweer probeert het vuur met stoplijnen niet ver van de woningen tot staan te brengen. Stoplijnen zijn plekken waar de brandweer uit alle macht probeert uitbreiding van de vuurzee tegen te gaan. Maar als dat niet lukt, moeten de 20 gezinnen hun huizen uit, zei een woordvoerster van de brandweer. “Nu de blushelikopters in Limburg worden ingezet, worden in Deurne extra brandweervoertuigen ingezet om de brand tegen te houden bij de stoplijn”, aldus de gemeente Deurne.